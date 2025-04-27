«Химки» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ

Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки». В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.
Стартовые составы команд.
«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Ориньо, Д. Фернандес, З. Бакаев, Берковский, Вера, Корредера, Мехия, Заболотный.
«Акрон»: Васютин, Савичев, Бокоев, Фернандес, Эшковаль, Пестряков, Бакаев, Лончар, Джурасович, Джаковац, Дзюба.
«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подмосковная команда набрала 23 очка за 25 матчей. «Акрон» заработал 28 очков после 25 игр и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.