«Химки» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 26-го тура РПЛ

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подмосковная команда набрала 23 очка за 25 матчей. «Акрон» заработал 28 очков после 25 игр и располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 58 очков за 26 игр.