Мегаважная победа «Крыльев»! Мощные четыре минуты в конце — и место в РПЛ почти обеспечено

«Крылья Советов» выдали серию из четырёх матчей без поражений (две победы, две ничьих). На этом отрезке самарская команда разгромила «Локомотив» (5:1), отобрала очки у ЦСКА (1:1) и сыграла вничью с крепким «Рубином» (1:1). Благодаря таким результатам волжане оторвались от зоны стыков на четыре очка. А что «Оренбург»? Он одержал три победы весной. Это в три раза больше, чем за всю предыдущую часть чемпионата. Команда Владимира Слишковича ушла с последнего места в таблице, но до зоны стыковых матчей — шесть очков.