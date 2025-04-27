Мегаважная победа «Крыльев»! Мощные четыре минуты в конце — и место в РПЛ почти обеспечено

Программу воскресной программы 26-го тура РПЛ открыл матч в Самаре. Именно там рубились две команды из нижней части таблицы чемпионата России.
«Крылья Советов» выдали серию из четырёх матчей без поражений (две победы, две ничьих). На этом отрезке самарская команда разгромила «Локомотив» (5:1), отобрала очки у ЦСКА (1:1) и сыграла вничью с крепким «Рубином» (1:1). Благодаря таким результатам волжане оторвались от зоны стыков на четыре очка. А что «Оренбург»? Он одержал три победы весной. Это в три раза больше, чем за всю предыдущую часть чемпионата. Команда Владимира Слишковича ушла с последнего места в таблице, но до зоны стыковых матчей — шесть очков.
Первый тайм прошёл с преимуществом самарского клуба. По крайней мере, моменты у ворот «Оренбурга» были куда острее. Иван Олейников ушёл на перерыв без голов, а мог — с дублем. Сначала атакующий футболист «Крыльев» сделал всё сам. Посадил двух соперников на пятую точку, но не «проткнул» вратаря Богдана Москвичёва.
Чуть позже Николай Рассказов классно подключился к атаке и выложил идеальную передачу под удар Олейникову. На этот раз Иван просто не попал в створ. «Оренбург» свой самый опасный момент создал со стандарта. Эмирджан Гюрлюк то ли бил, то ли навешивал — Сергей Песьяков с большим трудом перевёл мяч на угловой.
После перерыва хозяева запороли ещё один момент. Правда, Ивану Сергееву было очень непросто — он бил с острого угла. Мяч после удара лучшего бомбардира в российской истории «Крыльев» пролетел вдоль ворот. К середине второго тайма «Оренбург» чаще попадал в створ, однако атаки хозяев получались более опасными.
Неудивительно, что всё это привело к назначению пенальти в ворота гостей. Сначала арбитр Алексей Сухой назначил штрафной за игру рукой Брайана Мансильи. Вмешательство видеоассистентов — главный судья меняет первоначальное решение. Богдан Москвичёв угадал направление удара Ивана Сергеева с «точки», но не спас. Кстати, нападающий «Крыльев» забил в пятом матче РПЛ подряд. Отличная форма! 60-й гол Сергеева в футболке самарского клуба.
Четыре минуты — столько потребовалось «Крыльям», чтобы забить второй мяч. Отличная контратака, голевой пас Антона Зиньковского, удар в касание Дмитрия Цыпченко. Удачный выход на замену! Дмитрий забил первый мяч в сезоне. Более того, он не отличался за «Крылья» с 2023 года.
«Крылья» благодаря победе поднялись на девятое место в таблице. Отрыв от зоны стыков — семь очков. Серьёзная заявка на сохранение места в РПЛ. А вот у «Оренбурга» очень тяжёлое положение. Нужно отыграть отставание в шесть очков за четыре тура.
Игорь Осинькин
Владимир Слишкович
Иван Сергеев
83′
Дмитрий Цыпченко
(Антон Зиньковский)
87′
30
Сергей Песьяков
4
Александр Солдатенков
22
Фернандо Костанца
25
Кирилл Печенин
5
Доминик Ороз
19
Иван Олейников
15
Николай Рассказов
89′
3
Томас Галдамес
6
Сергей Бабкин
89′
21
Дмитрий Иванисеня
9
Антон Зиньковский
90′
20
Амар Рахманович
13
Иван Сергеев
90′
17
Ульви Бабаев
73
Владислав Шитов
65′
7
Дмитрий Цыпченко
1
Богдан Москвичев
8
Иван Башич
12
Андрей Малых
59
Максим Сыщенко
87
Данила Прохин
14
Ярослав Михайлов
81
Максим Сидоров
7
Эмирджан Гюрлюк
20
Дмитрий Рыбчинский
88′
19
Ацамаз Ревазов
9
Брайан Мансилья
88′
96
Алексей Барановский
90
Максим Савельев
65′
10
Саид Сахархизан
74′
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
16
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
11
6
Фолы
8
1
Офсайды
3
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти