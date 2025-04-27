Андрей Червиченко: Непонятно, как «Зенит» собирается выигрывать

«Зенит» плох, а «Динамо» было лучше, особенно во втором тайме. Не знаю, как команда собирается выигрывать. В прошедшем матче у «Зенита» был синдром «Краснодара». Питерцы забили один мяч и вместо того, чтобы добивать, начали зачем-то сохранять счёт. А в конце игры чуть не проиграли матч вообще«, — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.