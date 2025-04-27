Кержаков ответил, с чем связана нестабильность «Спартака» весной

«У нас очень большой период межсезонья. Это период, когда не только твоя команда, но и соперники имеют возможность подготовиться более усиленно над тактическими действиями, качеством. Тренер имеет возможность донести до футболистов идею, отработать, что считает нужным. “Спартак” не прошёл подготовительный период так, как бы ему хотелось. Поэтому такие результаты. В российском футболе, когда у тебя большое межсезонье, — сложный момент. Иностранные тренеры впервые с таким сталкиваются. Им тяжело грамотно подготовить и расписать огромные подготовительные циклы в такой большой промежуток.
У «Спартака» в этом сезоне чуть похуже, чем у других команд. Соперники не дремлют. Кто-то, как махачкалинское «Динамо», берёт напором. ЦСКА, например, переигрывает. Стабильности по весне, к сожалению, для «Спартака» нет. Но это футбол«, — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Марией Куцубеевой.
В 26-м туре РПЛ «Спартак» уступил ЦСКА (1:2) и опустился на четвёртую строчку. У команды 50 набранных очков в активе. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет восемь очков.
Деян Станкович
Марко Николич
Эсекиэль Барко
87′
Сауль Гуарирапа
44′
Кристиян Бистрович
(Рифат Жемалетдинов)
89′
98
Александр Максименко
89′
4
Алексис Дуарте
61′
6
Срджан Бабич
41′
90+3′
5
Эсекиэль Барко
88′
35
Кристофер Мартинс
4′
8
Маркиньос
18
Наиль Умяров
80′
22
Михаил Игнатов
25
Данил Пруцев
64′
2
Олег Рябчук
97
Даниил Денисов
46′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
46′
11
Ливай Гарсия
77
Тео Бонгонда
65′
19
Хесус Мануэль Медина
35
Игорь Акинфеев
4
Виллиан Роша
22
Милан Гайич
60′
27
Роберту Барбоза Мойзес
90+5′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
51
Джамалутдин Абдулкадыров
15
Миралем Пьянич
51′
89′
19
Рифат Жемалетдинов
21
Аббосбек Файзуллаев
16′
72′
17
Кирилл Глебов
88′
9
Сауль Гуарирапа
80′
11
Тамерлан Мусаев
20
Секу Койта
72′
25
Кристиян Бистрович
6
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
10
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
13
Фолы
12
1
Офсайды
2
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти