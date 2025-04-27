Кержаков ответил, с чем связана нестабильность «Спартака» весной

«У нас очень большой период межсезонья. Это период, когда не только твоя команда, но и соперники имеют возможность подготовиться более усиленно над тактическими действиями, качеством. Тренер имеет возможность донести до футболистов идею, отработать, что считает нужным. “Спартак” не прошёл подготовительный период так, как бы ему хотелось. Поэтому такие результаты. В российском футболе, когда у тебя большое межсезонье, — сложный момент. Иностранные тренеры впервые с таким сталкиваются. Им тяжело грамотно подготовить и расписать огромные подготовительные циклы в такой большой промежуток.