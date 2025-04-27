Впервые за 832 минуты «Факел» забил! Но дальше — жуткий перелом, удаление и шоу Безрукова

Тем не менее ещё через четыре минуты «Факел» забил. Тесленко «привёз» под прессингом — подарил мяч воронежцам у своих ворот. Грубейшая ошибка защитника! Ивлев тут же подал в штрафную, и мяч рикошетом от земли влетел в сетку. Форвард Ильин как будто не коснулся его в борьбе с Вуячичем. Так или иначе «Факел» впервые забил в 2025 году в РПЛ — сухая серия продлилась 832 минуты.