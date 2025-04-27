Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона РПЛ после 26-го тура

Так, главными фаворитами чемпионской гонки остаются «Краснодар» и «Зенит». Шансы «быков» на победу в турнире повысились до 68,4%. Туром ранее они составляли 45,1%. Сине-бело-голубые, в свою очередь, займут первое место в итоговой таблице РПЛ по версии источника с вероятностью 29,9%.