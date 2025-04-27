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Суперкомпьютер спрогнозировал чемпиона РПЛ после 26-го тура

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta Sports обновил прогноз на чемпиона Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025.

Источник: ФК «Краснодар»

Так, главными фаворитами чемпионской гонки остаются «Краснодар» и «Зенит». Шансы «быков» на победу в турнире повысились до 68,4%. Туром ранее они составляли 45,1%. Сине-бело-голубые, в свою очередь, займут первое место в итоговой таблице РПЛ по версии источника с вероятностью 29,9%.

Шансы клубов РПЛ на золото после 26 туров по версии Opta:

  • «Краснодар»: вероятность чемпионства — 68,4%
  • «Зенит»: вероятность чемпионства — 29,9%
  • ЦСКА: вероятность чемпионства — 1,1%
  • «Спартак»: вероятность чемпионства — 0,7%

После 26 туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», у которого 58 очков. На второй строчке располагается «Зенит», у него 54 очка. Третье и четвёртое места — у ЦСКА (51) и «Спартака» (50).