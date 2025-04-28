Григорян назвал «глупостью и подставой» удаление игрока «Факела» в матче с «Рубином»

«Для “Факела” этот матч — трагедия. То, что сделал Моцпан — это глупость, подстава… Мягко выражаясь. Идиотское удаление. При этом Моцпан ещё и упустил голевой момент при счёте 1:0 в пользу воронежцев. А ведь “Факел” сыграл свой лучший тайм в нынешнем чемпионате. Он выглядел убедительно и солидно, хотя применительно к “Факелу” такие слова сейчас удивляют», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».