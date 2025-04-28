Фанаты «Спартака» оценили проигрыш команды в дерби с ЦСКА

«Мертвые кони не создали ни одного момента, но победили 2:1. У нас еще Срджан Бабич удален», — заявили фанаты, констатировав, что «Спартак» выпал из тройки призеров.
Игра в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошла в субботу, 26 апреля. ЦСКА одержал победу со счетом 2:1.
Армейцы благодаря победе обошли «Спартак» и вышли на третье место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые впервые проиграли ЦСКА с 2022 года.
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
26.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 39018 зрителей
Главные тренеры
Деян Станкович
Марко Николич
Голы
Спартак
Эсекиэль Барко
87′
ЦСКА
Сауль Гуарирапа
44′
Кристиян Бистрович
(Рифат Жемалетдинов)
89′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
89′
4
Алексис Дуарте
61′
6
Срджан Бабич
41′
90+3′
5
Эсекиэль Барко
88′
35
Кристофер Мартинс
4′
8
Маркиньос
18
Наиль Умяров
80′
22
Михаил Игнатов
25
Данил Пруцев
64′
2
Олег Рябчук
97
Даниил Денисов
46′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
46′
11
Ливай Гарсия
77
Тео Бонгонда
65′
19
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
4
Виллиан Роша
22
Милан Гайич
60′
27
Роберту Барбоза Мойзес
90+5′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
51
Джамалутдин Абдулкадыров
15
Миралем Пьянич
51′
89′
19
Рифат Жемалетдинов
21
Аббосбек Файзуллаев
16′
72′
17
Кирилл Глебов
88′
9
Сауль Гуарирапа
80′
11
Тамерлан Мусаев
20
Секу Койта
72′
25
Кристиян Бистрович
Статистика
6
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
10
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
13
Фолы
12
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти