Победа над «Спартаком» важна: теперь ЦСКА заряжен и будет стремиться выиграть РПЛ

ЦСКА был более организован, если взять по линиям, то оборона выглядела безупречно, что не скажешь о «Спартаке». Армейцы и по качеству игры, и по прочности выглядели лучше. Сам «Спартак» в конце прошлой части сезона показывал хорошие матчи. Но результаты зависят от стабильности состава. В первой части сезона Манфред Угальде забил 15 мячей, выглядел хорошо, но теперь стал попадать в ротацию, потерялся. Но это футболист современной формации, один из лучших форвардов чемпионата. В конце чемпионата нечего экспериментировать, стабильность очень важна, теперь Угальде из-за ротации потерял уверенность, выходит Ливай Гарсия, ничего не показывает. Угальде совсем не похож на себя из первой части сезона.