Победа над «Спартаком» важна: теперь ЦСКА заряжен и будет стремиться выиграть РПЛ

ЦСКА победил «Спартак» со счетом 2:1. Это был матч двух команд из лидирующей группы, которые претендовали на чемпионство. Кто-то должен был выиграть, потому что ничья не давала бы возможности претендовать на чемпионство. Первый тайм был осторожным, почти не было голевых ситуаций. Хотя «Спартак» владел небольшим преимуществом в первые 10 минут, после чего моментов ни у одной из команд не было. Во втором тайме футболисты ЦСКА играли лучше, доминировали, добились победы. Армейцы в этом противостоянии переиграли «Спартак» в организации игры, очень строго сыграли в обороне.
ЦСКА заслуженно победил. Все могли видеть характер команды, после пропущенного гола тут же армейцы нашли внутренние резервы, провели атаку и добились победы. «Спартак» даже не успел очнуться после забитого мяча. Понятно, что все игроки были заряжены на этот матч, много стояло на кону с точки зрения турнирной таблицы. Ведь дерби — особенные матчи! Были полные трибуны, команды особенно стремились победить и показать хорошую игру. Была хорошая атмосфера, матч прошел на очень высоком эмоциональном уровне.
ЦСКА был более организован, если взять по линиям, то оборона выглядела безупречно, что не скажешь о «Спартаке». Армейцы и по качеству игры, и по прочности выглядели лучше. Сам «Спартак» в конце прошлой части сезона показывал хорошие матчи. Но результаты зависят от стабильности состава. В первой части сезона Манфред Угальде забил 15 мячей, выглядел хорошо, но теперь стал попадать в ротацию, потерялся. Но это футболист современной формации, один из лучших форвардов чемпионата. В конце чемпионата нечего экспериментировать, стабильность очень важна, теперь Угальде из-за ротации потерял уверенность, выходит Ливай Гарсия, ничего не показывает. Угальде совсем не похож на себя из первой части сезона.
Дебютант ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров выглядел хорошо. В таком важном матче выйти молодому игроку дорогого стоит. Мне кажется, что дебют получился успешным, несмотря на то что из-за него назначили пенальти. Его прямые действия показали, что это молодой защитник, у которого хорошая перспектива. Он несколько раз участвовал в стандартных положениях. Позиция центрального защитника очень серьезная, если будет дальше развиваться, то будет расти. Сейчас нужно прибавить в уверенности и мастерстве, так скажем, нарастить мышцы, но задатки для этого есть.
Что касается судейства, то у меня нет претензий. Сейчас на всех матчах есть VAR. Не может быть каких-то ошибок. Даже если судья на поле ошибается, то подсказывают с VAR. В целом было достаточно неплохое судейство.
Перспективы ЦСКА в борьбе за чемпионство
Конечно, я думаю, что победа над «Спартаком» по-особенному зарядит ЦСКА, придаст уверенности и стремление на чемпионский титул. Такое дерби — это самые большие традиции и амбиции, дерби всероссийского масштаба. Болельщики и игроки все понимают, футболисты в таких особенных играх хотят показать превосходство.
Но «Краснодар» и «Зенит» тоже нацелены на чемпионство, мне кажется, более реалистична их победа. Но сейчас открылся большой шанс на чемпионство «Краснодара». Конечно, «Зенит» упустил свой момент, а «Краснодар» воспользовался осечкой конкурента. ЦСКА еще сыграет с «Краснодаром» в очном матче, что говорит о том, что интрига будет интересной и будет идти до конца. Сейчас ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит» — те команды, которые разыграют призовые места. У «Краснодара» позиция предпочтительнее.