Дмитрий Гафин: Бителло по своему уровню смог бы играть за сборную России

Бителло 25 лет, за «Динамо» бразилец выступает с сентября 2023 года. В нынешнем сезоне атакующий полузащитник провёл 31 матч во всех турнирах, забил три мяча и сделал 12 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бителло в € 11 млн. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2028 года.