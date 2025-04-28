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Дмитрий Гафин: Бителло по своему уровню смог бы играть за сборную России

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением, смог бы бразильский полузащитник команды Бителло быть полезным для сборной России.

Источник: Чемпионат.com

— Смог бы Бителло по своему уровню играть за сборную России, будь у него такая возможность?

— Думаю, да.

— Как считаете, мог бы он для этого получить российский паспорт?

— Не знаю, — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Бителло 25 лет, за «Динамо» бразилец выступает с сентября 2023 года. В нынешнем сезоне атакующий полузащитник провёл 31 матч во всех турнирах, забил три мяча и сделал 12 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бителло в € 11 млн. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2028 года.