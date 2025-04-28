Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Непомнящий: ЦСКА был вознаграждён за дисциплинированность, «Спартак» не наиграл на победу

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался по итогам матча 26-го тура РПЛ между Спартаком и ЦСКА.

Источник: Чемпионат.com

Игра состоялась в субботу, 26 апреля, и завершилась победой армейцев со счётом 2:1.

«Была игра двух абсолютно равных команд с преимуществом “Спартака”, особенно в первом тайме. Но результат дерби справедлив при всей драматичности. Результат справедлив только потому, что “Спартак” не наиграл на победу. Да, могли не уступить, но никак не победить. Армейцы были вознаграждены за дисциплинированность. ЦСКА пришлось играть непривычный матч: много защищались, сражались на своей половине поля», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.