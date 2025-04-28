Непомнящий: ЦСКА был вознаграждён за дисциплинированность, «Спартак» не наиграл на победу

«Была игра двух абсолютно равных команд с преимуществом “Спартака”, особенно в первом тайме. Но результат дерби справедлив при всей драматичности. Результат справедлив только потому, что “Спартак” не наиграл на победу. Да, могли не уступить, но никак не победить. Армейцы были вознаграждены за дисциплинированность. ЦСКА пришлось играть непривычный матч: много защищались, сражались на своей половине поля», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.