Непомнящий: я талдычил, что «Зенит» — чемпион, но «Краснодар» должен вознаградить себя

«Таблица после прошедшего тура идёт вразрез с моим предсказанием. Я всегда талдычил, что “Зенит” — чемпион. Но если “Краснодар” продержится, это тоже будет справедливо. Команда сражается за чемпионство уже не первый год, поэтому они должны вознаградить себя за это», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.