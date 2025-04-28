Расклады на финиш РПЛ: что осталось сделать «Краснодару», чтобы точно стать чемпионом

После 26 тура в чемпионской гонке РПЛ многое изменилось — «Краснодар» увеличил отрыв от «Зенита» с двух до четырех очков. Но «Краснодару» рано праздновать чемпионство, хотя до конца сезона осталось всего четыре матча.
Итоги тура: «Краснодар» ушел в отрыв, «Спартак» проиграл в дерби
«Краснодар» обыграл в гостях махачкалинское «Динамо»: уверенно вел 3:1, но в концовке чуть не упустил победу. Сначала пропустил необязательный гол со штрафного на 86-й минуте (не выручил Агкацев), а уже в дополнительное время вратарь исправился и отбил пенальти ценой травмы.
«Зенит» знал, что «Краснодар» одержал волевую победу, но все равно оступился в Москве против «Динамо». Питерцы хорошо начали — на 18-й минуте забил Педро, вышедший в основе вместо Мостового. Но «Динамо» перевернуло игру: на 41-й минуте счет сравнял молодой Гладышев, а во втором тайме он упустил два голевых момента.
«Зенит» мог проиграть, но уехал из Москвы с одним очком, подтвердив, что в этом сезоне плох против столичных команд (лишь 2 победы в 8 матчах).
Другой важный итог тура — в тройку ворвался ЦСКА. Команда Николича не проигрывает с ноября, а в этот раз победила «Спартак». Армейцы открыли счет в дерби на 44-й минуте — Гуарирапа отличился с углового. «Спартак» сравнял счет после спорного пенальти на 87-й минуте, но почти сразу пропустил решающий гол.
ЦСКА запрессинговал «Спартак» на его половине: Мусаев обокрал Зобнина, а Бистрович замкнул прострел.
Борьба за титул: кто станет чемпионом?
Чемпионская гонка в разгаре — «Краснодар» оторвался от «Зенита» на четыре очка. Но не стоит забывать: из-за разгромного поражения «Зениту» «Краснодар» при равенстве очков уступит питерцам. А вот ЦСКА вряд ли вмешается в гонку — отставание от «Краснодара» слишком большое.
До конца сезона у «Краснодара» осталось четыре матча — два в гостях, два дома. При этом три матча из четырех — против команд топ-8 («Рубин», «Динамо», «ЦСКА»):
- 3 мая — дома против «Рубина»;
- 11 мая — в гостях против ЦСКА;
- 17 мая — в гостях против «Оренбурга»;
- 24 мая — дома против «Динамо» Москва.
«Зениту» осталось четыре матча — тоже два дома и два в гостях. Но уровень соперников ниже, чем у «Краснодара»: три команды, борющиеся за выживание, и «Ростов», замыкающий первую восьмерку.
- 4 мая — дома против «Пари НН»;
- 10 мая — в гостях против махачкалинского «Динамо»;
- 18 мая — в гостях против «Ростова»;
- 24 мая — дома против «Ахмата».
Борьба за выживание: кто вылетит в ФНЛ?
В подвале таблицы застряли четыре команды: «Оренбург» и «Факел» вылетают напрямую, «Ахмат» и «Пари НН» попадают в стыковые матчи. В этом туре появилась ясность: скорее всего, «Факел» и «Оренбург» уже не спасутся (отставание от зоны стыков — 8 и 6 очков). При этом опуститься в зону стыковых матчей могут «Химки», которые обгоняют «Пари НН» лишь на одно очко.
А вот «Акрон» и махачкалинское «Динамо» могут успокоиться: теперь у них есть право на ошибку, ведь они обгоняют «Пари НН» более чем на три очка.
До этого тура казалось, что ситуация в подвале таблицы максимально путанная — отправиться в стыки мог любой. Но команды по-разному проявили себя: «Ахмат» проиграл важнейший матч «Пари НН», из-за чего опустился на 14-ю строчку. «Крылья Советов» победили «Оренбург», оторвавшись от зоны вылета, а «Химки сыграли вничью с “Акроном”, хотя по ходу матча даже выигрывали.
Похоже, «Пари НН» и «Ахмат» будут ждать ошибок «Химок», чтобы перегнать их и уйти от стыков. А вот «Оренбургу» и «Факелу» выбраться непросто — они почти наверняка отправятся в ФНЛ.
Денис Лебеденко