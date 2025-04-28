Расклады на финиш РПЛ: что осталось сделать «Краснодару», чтобы точно стать чемпионом

В подвале таблицы застряли четыре команды: «Оренбург» и «Факел» вылетают напрямую, «Ахмат» и «Пари НН» попадают в стыковые матчи. В этом туре появилась ясность: скорее всего, «Факел» и «Оренбург» уже не спасутся (отставание от зоны стыков — 8 и 6 очков). При этом опуститься в зону стыковых матчей могут «Химки», которые обгоняют «Пари НН» лишь на одно очко.