Илья Берковский: Не думал, что ситуация с увольнением Артиги возможна

— Мы со своей стороны тоже хотели работать и готовиться к матчу. Не было такого, что кто-то в команде не хотел тренироваться. Мы все футболисты. И хотим каждый день работать, прогрессировать, несмотря ни на какие проблемы. Просто ситуация дошла до такой точки, когда надо было найти способ обратить на нее внимание. При этом если бы мы шли где-то повыше, в середине таблицы, с большим отрывом от зоны переходных матчей, то могли бы что-то больше сделать. Но так в любом случае хотели продолжать играть и биться за выживание. Поэтому вернулись к тренировкам, как только Алаев приехал к нам. Понимаем, где находимся. И что каждый пропущенный тренировочный день будет стоить нам очень много. Поэтому рады, что возобновили занятия, а в финансовом плане стала появляться положительная динамика — спасибо за это Сан Санычу. Надеюсь, эта динамика продолжится.