Аршавин: ЦСКА отчасти повезло в матче со «Спартаком» в РПЛ

«ЦСКА здорово играет в обороне. Хорошо смотрится трио Мойзес‑Роша‑Дивеев, а также сыгравший в московском дерби Абдулкадыров. Может быть, их схема “ромб” не дает особой яркости в атаке, но зато есть баланс в обороне. Где‑то ЦСКА еще везет. В матче со “Спартаком” им отчасти повезло, потому что спартаковцы владели инициативой. Все это даёт результат», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».