Генич высказался о чемпионской проверке «Краснодара»

«Краснодару» откровенно повезло с пенальти, когда мяч попал в руку Самородову. Но, как бы ни банально звучало, эту удачу нужно заслужить. «Краснодар» играет ровно так же, как и играл до поражения с «Зенитом». Подкосить его это поражение не могло глобально, потому что у «Краснодара» сейчас всё настроено как у трамвая, он идёт по рельсам и никуда не ходит. У него абсолютно чётко, внятно и прагматично выстроена игра. Это не тот футбол, который может подкосить одно поражение, даже от прямого конкурента. Мне так кажется.