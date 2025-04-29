Генич: на финише сезона «Краснодару» выгоднее играть первым, а следом — «Зениту»

Напомним, чёрно-зелёные лидируют в чемпионате России, опережая сине-бело-голубых на четыре очка.
«На финише сезона — чисто психологический момент, но “Краснодару” выгоднее играть первым, а следом — “Зениту”. Даже если они теряют очки, у них ещё есть как бы второй шанс. У “Зенита” впереди “Пари НН”, Махачкала, “Ростов” и “Ахмат”, с ними — в зависимости от того, выберутся или нет. Мы всё говорили, что “Ахмат” точно останется, а он в стыках. Большой вопрос, в каком статусе они подойдут к игре с “Зенитом”. Это в прошлом году они для себя всё решили, были на 10-м месте, было понятно, что не поднимутся и не опустятся, поэтому вышли на встречу с “Факелом” ни туда, ни сюда, воронежцы выиграли 2:0 и прямой путёвкой сохранили место.
Каким будет «Ростов»? Он будет как финалист Кубка? Или как команда, уже сыгравшая всё важное? Не знаю. По «Динамо» у меня нет уверенности, что они будут выступать так же, как с «Краснодаром» и со «Спартаком». Есть ощущение, что перед «Зенитом» все робеют и не так агрессивно действуют. Или «Зенит» так подавляет соперников«, — сказал Генич в выпуске подкаста “Чемпионата” “Премьер-лига несправедливости”.