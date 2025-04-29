«Это мастерство!» Генич оценил звёздного новичка «Зенита»

«Он сыграл великолепно. И это при том, что “Динамо” его всё время запускало в штрафную, не встречало у бровки. Раз замах, два замах, бедный Касерес, бедные защитники. Фернандесу, наверное, позвонки массажист всячески мял после игры (улыбается).