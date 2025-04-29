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«Это мастерство!» Генич оценил звёздного новичка «Зенита»

Известный футбольный комментатор Константин Генич оценил игру звёздного новичка «Зенита» Луиса Энрике в матче с московским «Динамо».

Источник: Чемпионат.com

Игра 26-го тура РПЛ проходила на минувших выходных и завершилась вничью — 1:1.

«Он сыграл великолепно. И это при том, что “Динамо” его всё время запускало в штрафную, не встречало у бровки. Раз замах, два замах, бедный Касерес, бедные защитники. Фернандесу, наверное, позвонки массажист всячески мял после игры (улыбается).

Возможно, у Энрике где-то были лишние движения, но понятно, что это был уровень, мастерство! «— сказал Генич в новом выпуске подкаста “Чемпионата” под названием “Премьер-лига несправедливости”.