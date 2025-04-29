«Всё сваливается на индивидуализм». Генич — об игровых проблемах «Зенита»

В прошлом году они с похожим футболом их обыграли, в этом году, если бы Гладышев, опять сослагательно, но был бы поточнее, то «Зенит» вообще бы ни с чем и уехал. И вот у «Зенита», к сожалению, всё сваливается на индивидуализм. Не могу сказать, что они не хотят. Вижу, что двигается Вендел. Вижу, что Барриос на карточку в каждый момент летит. Вижу, что пытается найти себя в этой игре Глушенков. Педро — футболист с хорошими качествами, но пока тоже не очень понимает. В обороне это сделать чуть проще, ты её выстроил, а дальше многое зависит от индивидуальных качеств. Нино и Эракович — сильные защитники, Мантуан хоть и не защитник, но показывает всё, что есть, своим желанием. У Дугласа в этом сезоне не самый высокий уровень, но ниже определённого он не опускается.