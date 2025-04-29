Брендированный к 100-летию «Зенита» поезд появился в метро Петербурга

Санкт-Петербургский футбольный клуб «Зенит» ведет свою родословную от физкультурного кружка Ленинградского металлического завода (ЛМЗ) имени Сталина. Именно на этом заводе весной 1925 года были организованы футбольные команды, которые и стали прародителями нынешнего «Зенита», официальной датой рождения которого принято считать 25 мая 1925 года.