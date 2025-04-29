Брендированный к 100-летию «Зенита» поезд появился в метро Петербурга

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 апр — РИА Новости. Поезд, брендированный к 100-летию футбольного клуба «Зенит», вышел на вторую ветку петербургского метрополитена, сообщил спикер городского парламента Александр Бельский.
«Подарок к 100-летию “Зенита”. На вторую линию метро выходит брендированный состав», — написал он в своем Telegram-канале.
Бельский опубликовал видео, где от платформы отъезжает состав, на вагонах которого размещены изображения футболистов «Зенита», а также надписи «Зенит» — Петербург — 100 лет вместе’с сердечком между словами «Зенит» и «Петербург».
Санкт-Петербургский футбольный клуб «Зенит» ведет свою родословную от физкультурного кружка Ленинградского металлического завода (ЛМЗ) имени Сталина. Именно на этом заводе весной 1925 года были организованы футбольные команды, которые и стали прародителями нынешнего «Зенита», официальной датой рождения которого принято считать 25 мая 1925 года.