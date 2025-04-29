Генич — о «Спартаке»: когда всё перекрыто, то игроки не знают, что делать

«Любое желание сделать команду сильнее — похвально, у ЦСКА вон тоже два трансфера, которые не играют. Вопрос уместности и своевременности. “Спартак” этими трансферами декларировал, кричал, что будет бороться за чемпионство. Конечно, они хотели сделать команду сильнее. У кого-то процесс адаптации затягивается на полгода, как у Угальде. Как Солари за такое количество матчей умудрился получить четыре жёлтые? Это игрок атаки. Ладно, если Дуарте срубил бы кого-нибудь в обороне. Меня попросили нарисовать приблизительный состав “Спартака”, а я ещё не видел, что Солари дисквалифицирован. Мне редактор говорит, что тот дисквалифицирован…