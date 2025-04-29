Генич: говорить, что «Зенит» всё равно станет чемпионом, — глупо

ЦСКА и «Динамо» — очень сложные соперники, «Динамо» дома в последнем туре. Это вопрос психологии и удачи, потому что в двух последних матчах «Краснодар» откровенно перетянул её на свою сторону. Если всё сложится без шероховатостей и сенсаций, то, наверное, «Краснодар» должен дотянуть, — сказал Генич в новом выпуске подкаста «Чемпионата» под названием «Премьер-лига несправедливости».