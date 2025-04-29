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Литвинов назвал лидера нынешнего «Спартака»

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, кого считает лидером в команде.

Источник: Чемпионат.com

В первую очередь, он выделил российского полузащитника Романа Зобнина. Также Руслан отметил вклад сербского защитника Срджана Бабича.

— Кого ты можешь назвать лидером в сегодняшнем «Спартаке»?

— Само собой, есть Рома Зобнин. А если говорить про линию защиты, то понимаю, что Бабич уже давно играет на этой позиции. Своим менталитетом он соответствует статусу лидера, был в предыдущих командах капитаном. Кроме того, Срджан владеет испанским, английским, хорошо понимает русский. То есть может быть связующим звеном для всей команды, — приводит слова Литвинова официальный сайт «Спартака».