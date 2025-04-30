«Останется ли Станкович? Неподходящий день, чтобы говорить о контрактах…» Интервью спортивного директора «Спартака»

— Для меня самое важное, что мы забиваем голы. А кто это делает — вторично. Нам важно, чтобы голы приходили из разных зон. У нас даже защитники отличаются! Чем разнообразнее этот компонент, тем лучше. Например, у Маркиньоса был период без голов, но он показывал хорошую игру. Забитые голы придают уверенности.