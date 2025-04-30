Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Останется ли Станкович? Неподходящий день, чтобы говорить о контрактах…» Интервью спортивного директора «Спартака»

Франсис Кахигао — после выхода в финал Пути регионов.

Источник: Спорт-Экспресс

В ½ финала Пути регионов FONBET Кубка России «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1) и вышел в финал, где встретится с победителем пары «Локомотив» — «Ростов».

После завершения матча спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопросы журналистов — о будущем Деяна Станковича, россиянах в составе и судействе.

Солари принесет много пользы

— Франсис, как оцените победу над «Динамо»?

— Мы удовлетворены результатом. Тяжелая игра. Очень важный матч с серьезным и историческим соперником.

— Как проходит адаптация Пабло Солари?

— Когда приезжаешь в новую команду из другой страны и получаешь немного игрового времени, пытаешься показать максимум за 10 минут, которые тебе предоставляют. А если не выходит, ты расстраиваешься. Он принесет нам много пользы! Пабло еще проходит адаптацию. Он молодой и сильный игрок.

Футбол
Кубок России 2024/2025
Полуфинал Пути регионов. Этап 2, 29.04.2025, 20:30
Спартак
2
Динамо
1

— Ливай Гарсия прогрессирует?

— Рад, что он забил сегодня. Мог сделать это и раньше, но ему не везло. Он добавлял мощи и силы команде. Это очень важно для него. Думаю, это поможет ему раскрыться.

— Есть мнение, что он пока не оправдывает деньги, которые были заплачены за его трансфер.

— Для того чтобы говорить об этом, недостаточно нескольких месяцев. Нужно больше времени. Яркий пример — Манфред Угальде. Мы знаем, сколько он забил в прошлом сезоне. Нападающим непросто адаптироваться. А трансферные стоимости сейчас… Рынок сильно раздут в плане цен.

— У «Спартака» есть игроки, которые получают очень мало игрового времени. Есть футболисты в арендах. Что делать летом — сколько человек должно быть в обойме команды?

— Эта ситуация абсолютно не новая. Так бывают, что футболисты не получают игрового времени. С этим можно и нужно работать. Но многое зависит от них самих. Также мы следим за ребятами в арендах, оцениваем их.

Доволен вкладом Станковича в результат

— Есть ли уверенность, что Деян Станкович продолжит работу в «Спартаке» в следующем сезоне?

— Неподходящий день, чтобы говорить о контрактах. Когда какие-то новости будут, мы расскажем.

— Как вы оцениваете работу Станковича?

— Деян проводит хорошую работу. Наша цель — побеждать в каждом матче. Но я доволен его вкладом. И вкладом всего тренерского штаба.

— Перед матчем с «Динамо» прошла акция «Бессмертный полк». Как вам?

— Любой стране важно помнить свою историю. Естественно, нужно помнить про такие моменты, которые важны и для России, и для Европы. Это правильно.

— Для вас важно, чтобы в составе «Спартака» играло больше россиян?

— Для меня самое важное, что мы забиваем голы. А кто это делает — вторично. Нам важно, чтобы голы приходили из разных зон. У нас даже защитники отличаются! Чем разнообразнее этот компонент, тем лучше. Например, у Маркиньоса был период без голов, но он показывал хорошую игру. Забитые голы придают уверенности.

— Какие впечатления у вас остались после матча с ЦСКА?

— Дерби в любых странах — самые горячие матчи. Была замечательная игра. Жаль, что нам не удалось победить. Считаю, что мы создали достаточно моментов, чтобы не проиграть. Мы заслуживали большего.

Не люблю говорить об арбитрах, но в эпизоде с Маркиньосом был очевидный пенальти. Никто не может доказать мне обратного! Такие эпизоды — определяющие.

Дмитрий Барулев, Артем Бухаев