«Останется ли Станкович? Неподходящий день, чтобы говорить о контрактах…» Интервью спортивного директора «Спартака»

В ½ финала Пути регионов FONBET Кубка России «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1) и вышел в финал, где встретится с победителем пары «Локомотив» — «Ростов».
После завершения матча спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопросы журналистов — о будущем Деяна Станковича, россиянах в составе и судействе.
Солари принесет много пользы
— Франсис, как оцените победу над «Динамо»?
— Мы удовлетворены результатом. Тяжелая игра. Очень важный матч с серьезным и историческим соперником.
— Как проходит адаптация Пабло Солари?
— Когда приезжаешь в новую команду из другой страны и получаешь немного игрового времени, пытаешься показать максимум за 10 минут, которые тебе предоставляют. А если не выходит, ты расстраиваешься. Он принесет нам много пользы! Пабло еще проходит адаптацию. Он молодой и сильный игрок.
— Ливай Гарсия прогрессирует?
— Рад, что он забил сегодня. Мог сделать это и раньше, но ему не везло. Он добавлял мощи и силы команде. Это очень важно для него. Думаю, это поможет ему раскрыться.
— Есть мнение, что он пока не оправдывает деньги, которые были заплачены за его трансфер.
— Для того чтобы говорить об этом, недостаточно нескольких месяцев. Нужно больше времени. Яркий пример — Манфред Угальде. Мы знаем, сколько он забил в прошлом сезоне. Нападающим непросто адаптироваться. А трансферные стоимости сейчас… Рынок сильно раздут в плане цен.
— У «Спартака» есть игроки, которые получают очень мало игрового времени. Есть футболисты в арендах. Что делать летом — сколько человек должно быть в обойме команды?
— Эта ситуация абсолютно не новая. Так бывают, что футболисты не получают игрового времени. С этим можно и нужно работать. Но многое зависит от них самих. Также мы следим за ребятами в арендах, оцениваем их.
Доволен вкладом Станковича в результат
— Есть ли уверенность, что Деян Станкович продолжит работу в «Спартаке» в следующем сезоне?
— Неподходящий день, чтобы говорить о контрактах. Когда какие-то новости будут, мы расскажем.
— Как вы оцениваете работу Станковича?
— Деян проводит хорошую работу. Наша цель — побеждать в каждом матче. Но я доволен его вкладом. И вкладом всего тренерского штаба.
— Перед матчем с «Динамо» прошла акция «Бессмертный полк». Как вам?
— Любой стране важно помнить свою историю. Естественно, нужно помнить про такие моменты, которые важны и для России, и для Европы. Это правильно.
— Для вас важно, чтобы в составе «Спартака» играло больше россиян?
— Для меня самое важное, что мы забиваем голы. А кто это делает — вторично. Нам важно, чтобы голы приходили из разных зон. У нас даже защитники отличаются! Чем разнообразнее этот компонент, тем лучше. Например, у Маркиньоса был период без голов, но он показывал хорошую игру. Забитые голы придают уверенности.
— Какие впечатления у вас остались после матча с ЦСКА?
— Дерби в любых странах — самые горячие матчи. Была замечательная игра. Жаль, что нам не удалось победить. Считаю, что мы создали достаточно моментов, чтобы не проиграть. Мы заслуживали большего.
Не люблю говорить об арбитрах, но в эпизоде с Маркиньосом был очевидный пенальти. Никто не может доказать мне обратного! Такие эпизоды — определяющие.
Дмитрий Барулев, Артем Бухаев