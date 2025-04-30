«Спартак» начал переговоры со Станковичем по новому контракту

Под руководством Станковича «Спартак» после 26 туров Российской премьер-лиги команда занимает 4-е место с 50 очками, отставая от идущего на третьем месте ЦСКА на один балл. При этом до 25 тура команда держалась в тройке, но после поражения от армейцев, опустилась на строчку ниже. Также «Спартак» под руководством сербского специалиста вышел в Финал Пути регионов Кубка России.