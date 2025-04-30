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«Спартак» начал переговоры со Станковичем по новому контракту

По словам источников «РБК Спорт», первый раунд переговоров прошел успешно и стороны должны прийти к единому решению до конца мая.

Источник: Эрик Романенко/ТАСС

«Спартак» и главный тренер команды Деян Станкович начали переговоры по новому контракту, сообщили «РБК Спорт» два источника, знакомые с ситуацией.

По их словам, первый раунд переговоров прошел успешно и стороны должны прийти к единому решению до конца мая.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Спартак».

Деян Станкович был назначен главным тренером московского «Спартака» в мае 2024 года. Он приступил к работе с началом сезона 2024/25, подписав двухлетний контракт. Это стало неожиданной новостью, поскольку клуб не делал предварительных заявлений о возможном назначении.

Под руководством Станковича «Спартак» после 26 туров Российской премьер-лиги команда занимает 4-е место с 50 очками, отставая от идущего на третьем месте ЦСКА на один балл. При этом до 25 тура команда держалась в тройке, но после поражения от армейцев, опустилась на строчку ниже. Также «Спартак» под руководством сербского специалиста вышел в Финал Пути регионов Кубка России.

При Станковиче команда установила несколько значимых достижений: одержала семь побед подряд в чемпионате — впервые в XXI веке., провела 14 «сухих» матчей за 23 тура — клубный рекорд. В марте «Спартак» впервые за 8 лет обыграл «Зенит» (2:1).

Спартак
2:1
Первый тайм: 1:1
Динамо
Футбол, Кубок России, Полуфинал Пути регионов. Этап 2
29.04.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Марцел Личка
Голы
Спартак
Маркиньос
14′
Ливай Гарсия
50′
Динамо
Даниил Денисов
20′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
83′
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
8
Маркиньос
35
Кристофер Мартинс
11′
78′
25
Данил Пруцев
97
Даниил Денисов
85′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
62′
77
Тео Бонгонда
11
Ливай Гарсия
85′
7
Пабло Солари
Динамо
1
Андрей Лунев
3
Фабиан Бальбуэна
68′
4
Хуан Хосе Касерес
25′
6
Роберто Фернандес
9′
18
Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
15
Данил Глебов
91
Ярослав Гладышев
24
Луис Чавес
10
Бителло
85′
77
Денис Макаров
74
Даниил Фомин
64′
13
Николя Муми Нгамале
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
0
Удары (всего)
0
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти