«Спартак» начал переговоры со Станковичем по новому контракту

«Спартак» и главный тренер команды Деян Станкович начали переговоры по новому контракту, сообщили «РБК Спорт» два источника, знакомые с ситуацией.
По их словам, первый раунд переговоров прошел успешно и стороны должны прийти к единому решению до конца мая.
«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Спартак».
Деян Станкович был назначен главным тренером московского «Спартака» в мае 2024 года. Он приступил к работе с началом сезона 2024/25, подписав двухлетний контракт. Это стало неожиданной новостью, поскольку клуб не делал предварительных заявлений о возможном назначении.
Под руководством Станковича «Спартак» после 26 туров Российской премьер-лиги команда занимает 4-е место с 50 очками, отставая от идущего на третьем месте ЦСКА на один балл. При этом до 25 тура команда держалась в тройке, но после поражения от армейцев, опустилась на строчку ниже. Также «Спартак» под руководством сербского специалиста вышел в Финал Пути регионов Кубка России.
При Станковиче команда установила несколько значимых достижений: одержала семь побед подряд в чемпионате — впервые в XXI веке., провела 14 «сухих» матчей за 23 тура — клубный рекорд. В марте «Спартак» впервые за 8 лет обыграл «Зенит» (2:1).
Деян Станкович
Марцел Личка
Маркиньос
14′
Ливай Гарсия
50′
Даниил Денисов
20′
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
83′
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
8
Маркиньос
35
Кристофер Мартинс
11′
78′
25
Данил Пруцев
97
Даниил Денисов
85′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
62′
77
Тео Бонгонда
11
Ливай Гарсия
85′
7
Пабло Солари
1
Андрей Лунев
3
Фабиан Бальбуэна
68′
4
Хуан Хосе Касерес
25′
6
Роберто Фернандес
9′
18
Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
15
Данил Глебов
91
Ярослав Гладышев
24
Луис Чавес
10
Бителло
85′
77
Денис Макаров
74
Даниил Фомин
64′
13
Николя Муми Нгамале
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
0
Удары (всего)
0
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти