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Агент Тюкавина: Когда говорят, что Гладышев по потенциалу сильнее Кости, у меня это вызывает улыбку

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего бело-голубых Ярослава Гладышева.

Источник: РИА "Новости"

«Когда говорят, что Гладышев по потенциалу сильнее Кости, у меня это вызывает улыбку. Они разного уровня игроки. Это было, есть и будет. И это не потому что я дела Кости веду. У Кости игра в подыгрыше и мышление на другом уровне. Гладышев же когда надо отдать передачу, бьет куда-то, как Кержаков в свое время. Когда надо пробить, он делает что-то непонятное. Хрен его поймешь», — сказал Сафонов «СЭ».

В этом сезоне у 21-летнего Гладышева 11 забитых мячей и 6 голевых передач в 35 матчах во всех турнирах за бело-голубых. У 22-летнего Тюкавина — 8 голов и 3 передачи в 22 играх. Футболист получил разрыв передней крестообразной связки правого колена 2 марта и выбыл минимум на полгода.

Динамо
1:1
Первый тайм: 1:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
26.04.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 19126 зрителей
Главные тренеры
Марцел Личка
Сергей Семак
Голы
Динамо
Ярослав Гладышев
(Луис Чавес)
41′
Зенит
Педро
18′
Составы команд
Динамо
1
Андрей Лунев
3
Фабиан Бальбуэна
4
Хуан Хосе Касерес
18
Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
10
Бителло
15
Данил Глебов
91
Ярослав Гладышев
24
Луис Чавес
6
Роберто Фернандес
67′
76′
50
Александр Кутицкий
74
Даниил Фомин
47′
76′
13
Николя Муми Нгамале
Зенит
1
Евгений Латышонок
25
Страхиня Эракович
27
Нино
5
Вильмар Барриос
90+2′
11
Луис Энрике
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
88′
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
88′
21
Александр Ерохин
67
Максим Глушенков
60′
63′
17
Андрей Мостовой
24
Педро
63′
32
Лусиано Гонду
30
Матео Кассьерра
77′
7
Александр Соболев
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
12
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
7
16
Фолы
12
0
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти