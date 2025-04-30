Агент Тюкавина: Когда говорят, что Гладышев по потенциалу сильнее Кости, у меня это вызывает улыбку

«Когда говорят, что Гладышев по потенциалу сильнее Кости, у меня это вызывает улыбку. Они разного уровня игроки. Это было, есть и будет. И это не потому что я дела Кости веду. У Кости игра в подыгрыше и мышление на другом уровне. Гладышев же когда надо отдать передачу, бьет куда-то, как Кержаков в свое время. Когда надо пробить, он делает что-то непонятное. Хрен его поймешь», — сказал Сафонов «СЭ».
В этом сезоне у 21-летнего Гладышева 11 забитых мячей и 6 голевых передач в 35 матчах во всех турнирах за бело-голубых. У 22-летнего Тюкавина — 8 голов и 3 передачи в 22 играх. Футболист получил разрыв передней крестообразной связки правого колена 2 марта и выбыл минимум на полгода.
Марцел Личка
Сергей Семак
Ярослав Гладышев
(Луис Чавес)
41′
Педро
18′
1
Андрей Лунев
3
Фабиан Бальбуэна
4
Хуан Хосе Касерес
18
Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
10
Бителло
15
Данил Глебов
91
Ярослав Гладышев
24
Луис Чавес
6
Роберто Фернандес
67′
76′
50
Александр Кутицкий
74
Даниил Фомин
47′
76′
13
Николя Муми Нгамале
1
Евгений Латышонок
25
Страхиня Эракович
27
Нино
5
Вильмар Барриос
90+2′
11
Луис Энрике
31
Густаво Мантуан
3
Дуглас Сантос
88′
28
Нуралы Алип
8
Маркус Вендел
88′
21
Александр Ерохин
67
Максим Глушенков
60′
63′
17
Андрей Мостовой
24
Педро
63′
32
Лусиано Гонду
30
Матео Кассьерра
77′
7
Александр Соболев
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
12
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
7
16
Фолы
12
0
Офсайды
4
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти