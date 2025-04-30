Агент Тюкавина: Когда говорят, что Гладышев по потенциалу сильнее Кости, у меня это вызывает улыбку

«Когда говорят, что Гладышев по потенциалу сильнее Кости, у меня это вызывает улыбку. Они разного уровня игроки. Это было, есть и будет. И это не потому что я дела Кости веду. У Кости игра в подыгрыше и мышление на другом уровне. Гладышев же когда надо отдать передачу, бьет куда-то, как Кержаков в свое время. Когда надо пробить, он делает что-то непонятное. Хрен его поймешь», — сказал Сафонов «СЭ».