«Роналду и Кокорин». Константин Тюкавин — о кумирах

«Я уже много раз говорил, что мои кумиры — это Криштиану Роналду и Саша Кокорин, я прямо очень внимательно следил за каждой публикацией о них, за каждой фоткой. Просто вот нравились оба — и всё. За Криштиану сейчас уже не так слежу, потому что он уехал в “Аль-Наср” заканчивать карьеру, как-то не особо интересно. А Кокора, можно сказать, только начал, так что за его выступлениями продолжаю наблюдать», — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».