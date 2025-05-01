«Спартак» идет по пути «Зенита». Это видно по истории с контрактом Станковича

Логика простая: очевидно, руководство видит с этим тренером будущее. Видит, что команда его принимает. Видит, что именно с ним клуб будет завоёвывать титулы в ближайшей перспективе. И в том числе ему, если что, отвечать за провал и огромную сумму, которую потратили на трансферы. Если всё так и есть, то предлагать обновлять контракт уже сейчас — суперидея. Представим, что кто-то решил пойти от обратного. Завершается сезон, дальше у всех отпуск, и вести переговоры — как-то неуместно. Станкович едет в Италию или куда-то ещё, а у него интересуются: у тебя же год до конца контракта, а что дальше? Он машет головой. И у общественности складывается соответствующее мнение: не может в серьёзном клубе быть тренер с непонятным будущим. Его либо продлевают заранее, либо договариваются о расторжении. Другого не дано.