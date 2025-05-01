«Динамо» примет решение по изменению условий контракта Бителло после сезона РПЛ

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» по окончании сезона примет решение по изменению условий контракта полузащитника команды Бителло. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
Действующий контракт Бителло с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.
«По Бителло будем принимать решение (о возможном улучшении условий контракта — прим. ТАСС) по окончании сезона, по результатам, — сказал Пивоваров. — Вы знаете, что у него долгосрочный контракт, поэтому он игрок “Динамо”, мы на него рассчитываем. Один из лидеров команды, в каждом матче играет, выполняет большой объем работы. Поэтому хотим продолжать работу с этим игроком. Зимой было много предложений о трансфере от нескольких бразильских клубов. Если предложения будут летом, то будем рассматривать, посмотрим на желание игрока».
Бителло 25 лет, он выступает за «Динамо» с сентября 2023 года. В текущем сезоне футболист забил 3 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах.