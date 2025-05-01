«Динамо» примет решение по изменению условий контракта Бителло после сезона РПЛ

«По Бителло будем принимать решение (о возможном улучшении условий контракта — прим. ТАСС) по окончании сезона, по результатам, — сказал Пивоваров. — Вы знаете, что у него долгосрочный контракт, поэтому он игрок “Динамо”, мы на него рассчитываем. Один из лидеров команды, в каждом матче играет, выполняет большой объем работы. Поэтому хотим продолжать работу с этим игроком. Зимой было много предложений о трансфере от нескольких бразильских клубов. Если предложения будут летом, то будем рассматривать, посмотрим на желание игрока».