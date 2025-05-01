Источник: «Химки» могут стать фарм-клубом «Спартака»

По сведениям источника, для этого подмосковной команде нужно погасить долг 1,2 миллиарда рублей до 9 мая, чтобы пройти лицензирование на следующий сезон, а также остаться в РПЛ по спортивному признаку. В этом случае «Лукойл» может выделить средства на финансирование.