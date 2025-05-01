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Источник: «Химки» могут стать фарм-клубом «Спартака»

«Химки» могут стать фарм-клубом «Спартака» со следующего сезона, сообщает журналист Иван Карпов.

Источник: https://vk.com/fckhimki_official

По сведениям источника, для этого подмосковной команде нужно погасить долг 1,2 миллиарда рублей до 9 мая, чтобы пройти лицензирование на следующий сезон, а также остаться в РПЛ по спортивному признаку. В этом случае «Лукойл» может выделить средства на финансирование.

При этом не исключено, что «Спартак» будет сотрудничать с «Химками», если они вылетят в ФНЛ. Руководство красно-белых рассматривает подмосковную команду как площадку для молодых игроков.

«Химки» с 24 очками занимют 12-е место в турнирной таблице РПЛ.