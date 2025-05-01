Бабаев сообщил, что контракт футболиста Кисляка с ЦСКА не предусматривает опцию выкупа

«Контракт с Матвеем Кисляком долгосрочный, он не предусматривает никаких опций выкупа. И я не думаю, что у Матвея в принципе на сегодня могут быть такие мысли, — сказал Бабаев. — Матвей — очень разумный парень, мы видим на поле подтверждение этих слов, он исключительно профессионален, несмотря на столь юный возраст. Очень сдержанно реагирует на похвалу и не склонен поддаваться моментальным соблазнам. Мы все видели много примеров, когда в отношении молодых ребят часто поспешно очень много сваливается хвалебных комментариев и сравнений с Лионелем Месси. Ничего хорошего для молодых футболистов это не давало. Впереди у Матвея очень много работы и никаких планов о смене клуба нет ни у нас, ни у него».