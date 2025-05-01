«Динамо» объявило об увольнении Марцела Лички с поста главного тренера

«ФК “Динамо” благодарит Марцела за проделанную работу — под его руководством на протяжении двух лет команда демонстрировала атакующий футбол, а в сезоне-2023/24 завоевала бронзу чемпионата России, до последнего тура ведя борьбу за золото. Желаем Марцелу удачи в дальнейшей карьере», — написала клубная пресс-служба «Динамо».