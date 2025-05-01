Булыкин считает, что Карпин и Черчесов не возглавят «Динамо» в ближайшее время

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Валерий Карпин и бывший главный тренер национальной команды Станислав Черчесов не возглавят московское «Динамо», в клубе остановят выбор на иностранном специалисте. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин.
Ранее ТАСС сообщил, что «Динамо» объявило об уходе Марцела Лички с поста главного тренера команды. Специалист работал в клубе с 2023 года. В прошлом сезоне бело-голубые заняли третье место в таблице Мир — Российской премьер-лиги.
«Итог работы Лички в “Динамо”, наверное, положительный, в прошлом сезоне команда могла стать чемпионом, в этом — не все получилось, не было той игры, которую ждали в руководстве, все-таки много было потрачено денег, а результат оказался хуже, — сказал Булыкин. — Как человек мне нравится Личка, но те задачи, которые были поставлены на сезон, не выполнены, поэтому руководство приняло такое решение. Здесь нужно смотреть более глобально, провести анализ, понять, что не получилось».
«Учитывая, что спортивный директор — иностранец (Желько Бувач — прим. ТАСС), думаю, что будет перекос в сторону иностранцев. А так, хочется, чтобы был российский тренер, есть три-четыре кандидата, которые могли бы тренировать “Динамо”. В СМИ много кого сватали, перечислялись и Валерий Карпин, и Станислав Черчесов, их сватают в клубы давно. Хотя Карпин — тренер сборной, вряд ли куда-то перейдет. А Черчесов уже был в “Динамо”, поэтому будут искать кого-то нового. Но чтобы достигать высоких результатов, нужен тренер с большим именем и трофеями», — добавил Булыкин.
После 26 туров «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 47 очков.