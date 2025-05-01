Булыкин считает, что Карпин и Черчесов не возглавят «Динамо» в ближайшее время

«Учитывая, что спортивный директор — иностранец (Желько Бувач — прим. ТАСС), думаю, что будет перекос в сторону иностранцев. А так, хочется, чтобы был российский тренер, есть три-четыре кандидата, которые могли бы тренировать “Динамо”. В СМИ много кого сватали, перечислялись и Валерий Карпин, и Станислав Черчесов, их сватают в клубы давно. Хотя Карпин — тренер сборной, вряд ли куда-то перейдет. А Черчесов уже был в “Динамо”, поэтому будут искать кого-то нового. Но чтобы достигать высоких результатов, нужен тренер с большим именем и трофеями», — добавил Булыкин.