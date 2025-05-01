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Газзаев считает правильным и логичным решение об увольнении Лички из «Динамо»

По мнению эксперта, команда не показала результата при чешском тренере.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Руководство московского «Динамо» приняло правильное решение уволить Марцела Личку с поста главного тренера команды, так как результаты были неудовлетворительными. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России и бело-голубых Валерий Газзаев.

Ранее ТАСС сообщил, что «Динамо» объявило об уходе Лички с поста главного тренера команды. Специалист работал в клубе с 2023 года. В прошлом сезоне бело-голубые заняли третье место в таблице Мир — Российской премьер-лиги.

«Когда нет результата, то тренера увольняют, это нормальный процесс, — сказал Газзаев. — “Динамо” — клуб с большими традициями и амбициями, ставит большие задачи в национальном первенстве. Жизнь тренера такая, если нет результата, то тренера увольняют».

«Мне кажется, что причина именно в неудовлетворительных результатах, ничего неожиданного нет. В прошлом году команда была в шаге от чемпионства, в этом году намного хуже выступила и в чемпионате, и в Кубке России. Поэтому мне кажется правильным и логичным решение руководства “Динамо” об увольнении Лички. Были прекрасные возможности, но результата не было», — добавил Газзаев.