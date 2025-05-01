Газзаев считает правильным и логичным решение об увольнении Лички из «Динамо»

«Мне кажется, что причина именно в неудовлетворительных результатах, ничего неожиданного нет. В прошлом году команда была в шаге от чемпионства, в этом году намного хуже выступила и в чемпионате, и в Кубке России. Поэтому мне кажется правильным и логичным решение руководства “Динамо” об увольнении Лички. Были прекрасные возможности, но результата не было», — добавил Газзаев.