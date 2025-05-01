В ЦСКА объяснили, почему новичок клуба Вильягра не попадает в заявку на матчи

«Я надеюсь, что Вильягра сможет сыграть в этом сезоне. С амбициями все хорошо, а кондиции пока, к сожалению, неоптимальные. Понятно, что он долгое время пропустил, главный тренер считает, что на данный момент другие ребята конкуренцию у него выигрывают, — сказал Бабаев. — Мы тоже все переживаем и ждем, надеюсь, что в ближайшее время тренер Марко Николич даст ему возможность себя проявить. Родриго долгое время был вне тренировочного процесса, также и адаптация в новой стране, климатические условия, пропустил все сборы. Не ищите черную кошку в черной комнате, никаких других причин здесь нет».