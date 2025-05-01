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В ЦСКА объяснили, почему новичок клуба Вильягра не попадает в заявку на матчи

Родриго Вильягра перешел в ЦСКА в марте, но до сих не дебютировал в чемпионате и Кубке России.

Источник: Marcelo Endelli/Getty Images

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Аргентинский полузащитник Родриго Вильягра пока что не дебютировал за московский ЦСКА в официальных матчах из-за неоптимальной физической формы, футболист на данный момент проигрывает конкуренцию одноклубникам. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Ранее ТАСС сообщал, что Вильягра перешел в ЦСКА в марте на правах свободного агента. Контракт с игроком рассчитан до декабря 2028 года с опцией продления на один год.

«Я надеюсь, что Вильягра сможет сыграть в этом сезоне. С амбициями все хорошо, а кондиции пока, к сожалению, неоптимальные. Понятно, что он долгое время пропустил, главный тренер считает, что на данный момент другие ребята конкуренцию у него выигрывают, — сказал Бабаев. — Мы тоже все переживаем и ждем, надеюсь, что в ближайшее время тренер Марко Николич даст ему возможность себя проявить. Родриго долгое время был вне тренировочного процесса, также и адаптация в новой стране, климатические условия, пропустил все сборы. Не ищите черную кошку в черной комнате, никаких других причин здесь нет».

«Конечно, Вильягра не рад такой роли на сегодняшний день, но он понимает, с чем это связано. Главный тренер объяснил эти причины, нужно просто набраться терпения», — добавил Бабаев.

Вильягре 24 года. Его прошлым клубом был аргентинский «Ривер Плейт», за который он выступал с февраля 2024 года. В составе команды полузащитник провел 36 матчей, в которых отметился 1 голевой передачей. Также футболист играл за «Тальерес» и «Росарио», которые представляют чемпионат Аргентины.