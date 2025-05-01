Гершкович считает, что на смену Личке «Динамо» нужно найти российского тренера с опытом

«В принципе это решение напрашивалось довольно давно. Личка — неплохой специалист, но не для больших дел, в прошлом году он проиграл самый важный матч “Краснодару”, упустили чемпионство, — сказал Гершкович. — По ходу игры видно, что набор игроков хороший, но они плохо управляемы, нет дисциплины игроков, нет самоотдачи, вот эти качества, когда тренер должен быть психологом, настраивать футболистов на определенные задачи. “Динамо” по набору игроков, по финансовым возможностям, по инфраструктуре является командой, которая должна бороться за самые высокие места. Поэтому считаю это важным и своевременным шагом».