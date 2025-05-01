Гершкович считает, что на смену Личке «Динамо» нужно найти российского тренера с опытом

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба «Динамо» должно назначить на пост главного тренера команды российского специалиста, имеющего большой опыт. Такое мнение ТАСС высказал чемпион СССР в составе «Динамо» Михаил Гершкович.
Ранее «Динамо» объявило об уходе Марцела Лички с поста главного тренера команды. Специалист работал в клубе с 2023 года. В прошлом сезоне бело-голубые заняли третье место в таблице Мир — Российской премьер-лиги.
«В принципе это решение напрашивалось довольно давно. Личка — неплохой специалист, но не для больших дел, в прошлом году он проиграл самый важный матч “Краснодару”, упустили чемпионство, — сказал Гершкович. — По ходу игры видно, что набор игроков хороший, но они плохо управляемы, нет дисциплины игроков, нет самоотдачи, вот эти качества, когда тренер должен быть психологом, настраивать футболистов на определенные задачи. “Динамо” по набору игроков, по финансовым возможностям, по инфраструктуре является командой, которая должна бороться за самые высокие места. Поэтому считаю это важным и своевременным шагом».
«Теперь нужно выбрать правильного тренера, за плечами которого есть успехи и достижения, а не брать иностранцев, потому что толка от них не вижу. Хочется пожелать руководству “Динамо”, чтобы они сделали правильный выбор, чтобы пришел человек, за плечами которого опыт, умение управлять коллективом и делать так, чтобы росли игроки», — добавил Гершкович.
По информации ТАСС, исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» станет Ролан Гусев, который работал в штабе Лички.
Под руководством Лички московское «Динамо» заняло третье место в сезоне-2023/24 Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), до последнего тура ведя борьбу за титул. Команда отстала от ставшего чемпионом петербургского «Зенита» на одно очко, уступив в заключительном туре «Краснодару» (0:1). В нынешнем сезоне «Динамо» идет на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков после 26 туров. В следующем матче команда 5 мая в гостях сыграет против самарских «Крыльев Советов».