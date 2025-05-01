«Динамо» и Личка уперлись в потолок и пришли к логичному финалу. Но почему сейчас?

Не исключаю, что именно после того матча руководство клуба сделало важную пометку в своей стратегии. И написало примерно следующее: «Марцел — классный мужик, но это не равно победитель». Убирать его после такой весны было бы странно. Общественность ещё жила теми предчемпионскими моментами. Однако начался сезон, по ходу которого не было ощущения, что клуб и тренер смотрят на будущее одинаково. Это отпечатывалось в нюансах: например, Личка отпустил Бальбуэну на Олимпиаду, а руководство было против. И все вопросы по составу адресовывали к тренеру. При этом сами трансферы, кажется, говорили, что клуб намерен как минимум повторить результаты прошлого сезона. С амбициями улучшить. Ведь если посмотреть на ростер команды (без учёта центральных защитников и травм), то это действительно те люди, которые способны бороться за трофеи.