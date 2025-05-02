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«Зенит» меньше всех в РПЛ предоставляет игровые минуты российским футболистам

У петербургского «Зенита» самый низкий процент игровых минут для российских футболистов в этом сезоне РПЛ, самый высокий — у «Локомотива».

Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sport.

Рейтинг выглядит следующим образом:

79,5% — «Локомотив»;

77,8% — «Факел»;

71,8% — «Динамо» Махачкала;

68,6% — «Ростов»;

67,2% — «Пари НН»;

67,1% — «Крылья Советов»;

59,6% — «Химки»;

54,1% — «Акрон»;

54,0% — «Оренбург»;

51,7% — «Рубин»;

51,6% — «Ахмат»;

51,3% — ЦСКА;

40,3% — «Динамо» Москва;

39,2% — «Спартак»;

28,4% — «Краснодар»;

25,9% — «Зенит».

По состоянию на сегодняшний день лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева опережает идущий следом «Зенит» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51 очко).