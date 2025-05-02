«Зенит» меньше всех в РПЛ предоставляет игровые минуты российским футболистам

Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sport.
Рейтинг выглядит следующим образом:
79,5% — «Локомотив»;
77,8% — «Факел»;
71,8% — «Динамо» Махачкала;
68,6% — «Ростов»;
67,2% — «Пари НН»;
67,1% — «Крылья Советов»;
59,6% — «Химки»;
54,1% — «Акрон»;
54,0% — «Оренбург»;
51,7% — «Рубин»;
51,6% — «Ахмат»;
51,3% — ЦСКА;
40,3% — «Динамо» Москва;
39,2% — «Спартак»;
28,4% — «Краснодар»;
25,9% — «Зенит».
По состоянию на сегодняшний день лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева опережает идущий следом «Зенит» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51 очко).