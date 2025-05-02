«Спартаку» и «Краснодару» гарантированы очки? Какое «Динамо» без Лички? Интриги тура РПЛ

Матч со «Спартаком», по сути, последний шанс для «Факела» остаться в гонке за выживание. В этот день Игорь Шалимов должен сделать то, что ему не удавалось ни разу — победить свою бывшую команду. Даже возглавляя «Краснодар», он не выигрывал у красно-белых. В печальной статистике Шалимова-тренера две ничьих при семи поражениях. Успех воронежцев будет чудом ещё и по той причине, что у них всего две победы за весь чемпионат и безвыигрышная серия на протяжении 14 туров. Весной «Факел» набрал лишь очко и забил только один гол. Это аутсайдер лиги по общему количеству забитых мячей (12) и ударов в створ (2,3 за игру). «Спартак» же, напротив, лидер РПЛ по допущенным ударам по своим воротам — 8,9 и 2,6 — в створ. Проблем Шалимову добавляют баны Ираклия Квеквескири и Никиты Моцпана. Хотя и у москвичей дисквалифицированы ключевые фигуры — Срджан Бабич с Эсекьелем Барко.