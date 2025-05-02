О вреде крайностей. И «Спартак» с минимумом россиян, и «Локо» почти без легионеров — не путь к золоту

Вы скажете — а как же «Зенит» и его результаты? Но у него и натурализованные важные игроки вроде Дугласа Сантоса, и люди пусть не всегда стабильные, но с конкретикой — вроде Мостового. А зная проблему с российским костяком, там хотя бы прилагают усилия, чтобы брать исполнителей уровня Глушенкова. Персонаж непростой, но без него вообще не знаю, чего бы добился в этом сезоне клуб из Санкт-Петербурга. А в предыдущих были топ-южноамериканцы для нашей лиги, из которых выжимали максимум.