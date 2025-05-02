О вреде крайностей. И «Спартак» с минимумом россиян, и «Локо» почти без легионеров — не путь к золоту

«Спартак» и «Локомотив» — две крайности. У первых — минимум россиян, которые на что-либо влияют. К костяку можно отнести только Максименко и Умярова. Порой неплохо действуют Литвинов и Пруцев, но они — игроки ротации на своих позициях. Твердый основной — Денисов, но продолжать тут не буду, вы и сами все понимаете.
У вторых — минимум легионеров. Единственный железный иностранец в основе — Ньямси. Там же есть Фассон, но центр обороны как раз едва ли не главная кадровая проблема «Локо».
Обе крайности по-своему плохи. Чего-то добиваться в РПЛ без качественных легионеров не на отдельных отрезках сезона (как в первой его трети у «Локо»), а в целом — утопия. Так что не надо, при всех объективных претензиях, вообще все валить на Галактионова.
И также крайне сложно чего-то добиваться совсем без российского костяка и влияния как на поле, так и в раздевалке. Цифры, что у «Спартака» россияне в этом сезоне забили меньше, чем у любой другой команды лиги, удручают. Три гола из 48 — это чудовищно. Характерно, что «Локо» по этому показателю — на первом месте в лиге. Что, видимо, тоже не особо хорошо.
Вы скажете — а как же «Зенит» и его результаты? Но у него и натурализованные важные игроки вроде Дугласа Сантоса, и люди пусть не всегда стабильные, но с конкретикой — вроде Мостового. А зная проблему с российским костяком, там хотя бы прилагают усилия, чтобы брать исполнителей уровня Глушенкова. Персонаж непростой, но без него вообще не знаю, чего бы добился в этом сезоне клуб из Санкт-Петербурга. А в предыдущих были топ-южноамериканцы для нашей лиги, из которых выжимали максимум.
У «Спартака» нет российской селекции, а заодно и эффективной работы академии именно в контексте взаимодействия с основой. По-прежнему жду результатов альянса «Спартака-2» с агентом Павлом Андреевым и не раз слышал об интересной игре, которую ставит Дмитрий Комбаров. Но полное ощущение, что первая и вторая команды живут в разных вселенных.
У «Локо» нет зарубежной селекции. Юрий Нагорных не раз говорил о ставке на свои кадры, и это звучит приятно — может, в ином случае и Батраков не получил бы шанса (возможно, и в «Спартаке» есть потенциальные Батраковы, но в их сторону даже не смотрят?). Однако стал бы «Локомотив» Юрия Палыча в 2018-м, где тоже было много россиян во главе с капитаном Денисовым, чемпионом без Фернандеша и Фарфана, Чорлуки и Пейчиновича, без автора золотого гола «Зениту» Эдера?
И стал бы годом ранее «Спартак» Массимо Карреры чемпионом без капитана и автора уймы решающих голов Глушакова и сердца полузащиты Зобнина, без здорово вписавшегося в середине сезона Самедова, без активных крайних защитников Комбарова и Ещенко, без установившего клубный рекорд по числу сухих матчей за один чемпионат Реброва? Да, Промес, да, Фернандо, да, связка Боккетти — Таски, да, Зе Луиш и Луис Адриано. Но и важнейшая роль россиян тоже!
Крайности всегда плохи. Хорош — баланс. Ни у одного, ни у второго московского клуба его в трансферной политике нет. И пока его не случится — не будет и чемпионства, и вообще стабильных достижений.
Автор: Игорь Рабинер