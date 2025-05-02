Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Агент Сутормина: «Зениту» Леша не нужен. Есть предметные предложения от других клубов

Александр Клюев, агент полузащитника Алексея Сутормина, ответил на вопрос о будущем 31-летнего футболиста.

Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

В сезоне-2024/25 Сутормин выступает за «Ростов» на правах аренды, а права на игрока принадлежат «Зениту», однако контракт с петербургским клубом истекает летом 2025 года.

«Будущее Сутормина? Контракт с “Зенитом” заканчивается. Естественно, “Зениту” Леша не нужен, поэтому сейчас будем смотреть. Мы уже работаем в этом направлении, есть предметные предложения по Алексею. Ждем окончания сезона, а потом определимся», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.

В текущем сезоне Сутормин провел 27 матчей на клубном уровне, забив 2 мяча и отдав 1 голевую передачу.