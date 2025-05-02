Агент Сутормина: «Зениту» Леша не нужен. Есть предметные предложения от других клубов

«Будущее Сутормина? Контракт с “Зенитом” заканчивается. Естественно, “Зениту” Леша не нужен, поэтому сейчас будем смотреть. Мы уже работаем в этом направлении, есть предметные предложения по Алексею. Ждем окончания сезона, а потом определимся», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.