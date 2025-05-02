«Окупить такие вложения невозможно». Бабаев — о трансферах Солари и Гарсии в «Спартак»

«Никого не должно вводить в заблуждение, что они (Гарсия и Солари. — Прим. “Чемпионата”) пока не проявили себя в полной мере. Но сегодня такая ситуация, что, если ты выиграешь и Кубок России, и чемпионат, окупить такие вложения экономически всё равно невозможно. Поэтому речь о том, что важно понимать бизнес‑логику, в которой мы живём», — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».