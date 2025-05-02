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«Акрон» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ

Сегодня, 2 мая, в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 встретятся тольяттинский Акрон и махачкалинское Динамо.

Источник: https://vk.com/fcakron

Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Начало игры — в 18:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Акрон»: Васютин, Савичев, Неделчару, Эшковал, Пестряков, Кузьмин, Бакаев, Джурасович, Джаковац, Беншимол, Дзюба.

«Динамо» Мх: Магомедов, Алибеков, Шумахов, Пальцев, Аззи, Зинович, Сундуков, Джабраилов, Мрезиг, Агаларов, Касинтура.

«Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 27 очков за 26 матчей. «Акрон» располагается на 10-й строчке, заработав 29 очков. На первом месте находится «Краснодар» (58).