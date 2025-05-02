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Глава «Зенита» Медведев рассказал, каких игроков клуб рассмотрит на замену Венделу

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о предстоящем уходе хавбека сине-бело-голубых Вендела в «Ботафого» из Бразилии.

Источник: Чемпионат.com

Полузащитник покинет российский клуб по окончании сезона-2024/2025.

«Вендел подписал контракт с “Ботафого” и будет играть со следующего сезона в этой команде. Он очень качественный футболист, поэтому мы смотрим на варианты, которые смогут его заменить.

Это могут быть игроки, которые не только не хуже, но и лучше Вендела. Хотя этого трудно достичь», — приводит слова Медведева Metaratings.

В нынешнем сезоне Вендел провёл за «Зенит» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 20 млн.