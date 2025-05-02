Глава «Зенита» Медведев рассказал, каких игроков клуб рассмотрит на замену Венделу

Полузащитник покинет российский клуб по окончании сезона-2024/2025.
«Вендел подписал контракт с “Ботафого” и будет играть со следующего сезона в этой команде. Он очень качественный футболист, поэтому мы смотрим на варианты, которые смогут его заменить.
Это могут быть игроки, которые не только не хуже, но и лучше Вендела. Хотя этого трудно достичь», — приводит слова Медведева Metaratings.
В нынешнем сезоне Вендел провёл за «Зенит» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 20 млн.