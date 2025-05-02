Глава «Зенита» Медведев рассказал, каких игроков клуб рассмотрит на замену Венделу

«Вендел подписал контракт с “Ботафого” и будет играть со следующего сезона в этой команде. Он очень качественный футболист, поэтому мы смотрим на варианты, которые смогут его заменить.



Это могут быть игроки, которые не только не хуже, но и лучше Вендела. Хотя этого трудно достичь», — приводит слова Медведева Metaratings.