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Нападающий «Ростова» Комличенко: играем на «багаже» Карпина

Форвард «Ростова» и национальной команды России Николай Комличенко поделился мнением об игре жёлто-синих.

Источник: Чемпионат.com

Нападающий признался, что команда продолжает играть в тот футбол, который ставил бывший наставник клуба Валерий Карпин.

— Такое впечатление, что уход Карпина вообще не сказался.

— Ну мы идём на «багаже» Георгича сейчас. Осталась та же структура, философия и понимание игры. Те же требования.

— Но вы почти перестали разыгрывать мяч от своих ворот. Ушёл вообще риск.

— Когда прессингуют, зачем рисковать? Когда есть впереди большие форварды, можно упростить игру, — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

После 26 сыгранных матчей «Ростов» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Джонатана Альбы сыграют с подмосковными «Химками».