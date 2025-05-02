Стало известно о требованиях Магомеда Адиева в новом клубе

«К каждому тренеру нужно чуть‑чуть привыкнуть. На данный момент команда уже привыкла к новому главному тренеру. Его требования понятны. Команда понимает, в какой футбол мы играем, и ни у кого проблем не возникает.



Зачастую мы отталкиваемся от соперника, но большую часть времени пытаемся выходить через короткую и среднюю передачу. Иногда, когда это не получается, мы используем [Антона] Заболотного. У меня еще со времен Краснодара [»Краснодара‑2«] это требование было, поэтому для меня ничего удивительного. Защитники подстраиваются, полузащитники подстраиваются, мы играем в короткий футбол, если это есть. Проблем никаких не было», — рассказал Кокарев.