Дзюба забил в четвертом матче РПЛ подряд и принес «Акрону» победу

Футболисты тольяттинского «Акрона» дома обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0 в домашнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол забил Артем Дзюба (74-я минута).
36-летний Дзюба забил в четвертой игре подряд и обновил свой рекорд по голам за карьеру среди российских футболистов (240).
«Акрон» набрал 32 очка и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 27 очками расположилось на 11-й строчке.
В следующем туре «Акрон» 11 мая примет грозненский «Ахмат», «Динамо» днем ранее дома сыграет с петербургским «Зенитом».
Футбол, Премьер-лига, Тур 27
2.05.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Хасанби Биджиев
Голы
Акрон
Артем Дзюба
(Жилсон Тавареш Беншимол)
74′
Составы команд
Акрон
78
Александр Васютин
5
Алекса Джурасович
26
Родриго Эшковал
22
Йонуц Неделчару
71
Дмитрий Пестряков
77
Константин Савичев
79′
24
Артем Дзюба
6
Максим Кузьмин
62′
14
Владимир Хубулов
17
Солтмурад Бакаев
62′
15
Стефан Лончар
35
Ифет Джаковац
79′
19
Марат Бокоев
11
Жилсон Тавареш Беншимол
85′
86′
7
Кирилл Данилин
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
4
Идар Шумахов
22
Мохамед Аззи
21
Абдулпаша Джабраилов
70
Валентин Пальцев
11
Эгаш Касинтура
77
Темиркан Сундуков
72′
88′
28
Сердер Сердеров
99
Муталип Алибеков
84′
88′
96
Кирилл Помешкин
16
Уссем Мрезиг
83′
9
Ражаб Магомедов
19
Кирилл Зинович
83′
10
Джавад Хоссейннеджад
25
Гамид Агаларов
83′
7
Абакар Гаджиев
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
10
5
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
4
17
Фолы
14
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти