«Самая важная победа в этом сезоне». Артём Дзюба высказался об игре «Акрона» с «Динамо» Мх

— Не считал, какая по счёту статуэтка. Спасибо, кто выбрал меня, очень приятно. Была потрясающая атмосфера. Была нервная игра, мы заслуженно победили. Самая важная победа в этом сезоне для нас. Что касается передачи Беншимола, мне кажется, он бил по воротам, а я выскочил и прочитал. В любом случае он сделал всё красиво. Он вернулся после травмы и добавил нашей команде качества, агрессии. Как только он наберёт максимальную форму, то будет ещё опаснее и лучше. У нас родилось вот такое вот совместное празднование.