— У вас есть цель стать тренером «Спартака»? — Я бы сказал, есть цель — стать чемпионом России. А «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» — это клубы, которые эту возможность могут дать. Наверное, с «Амкаром» мне тяжело было чемпионом стать, да? «Спартак» — один из тех клубов, которые эту цель ставят. У нас характеры схожи. Поэтому я и в «Легию» переехал, когда предложение было, «Ференцварош» — они хотят быть первыми, я хочу быть первым, значит, у нас уже есть цель, которая нас объединяет. Я никогда не отрицаю, что я спартаковец, но я уже и в «Динамо» работал. — Если легко представить, что вы, спартаковец, возглавили «Динамо», то как будто бы идеологически, вы спартаковец, не очень смотритесь в «Зените». У вас нет такого мнения? — Ты — главный тренер, у тебя профессия — тренер. Понятно, есть какие-то нюансы, но ты же не можешь быть привязан к чему-то. Я всегда скажу: да, я всю жизнь в «Спартаке», но завтра я буду против «Спартака» играть — и это все отходит в сторону. Есть предложение, есть клуб, который тебя хочет, можно потом садиться и думать, как это все будет выглядеть вообще. Давайте всю жизнь ждать, когда тебя кто-то пригласит. Так можно и без работы остаться.