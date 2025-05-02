Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев прокомментировал поражение от «Акрона» в РПЛ

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев высказался о гостевом матче с тольяттинским «Акроном» (0:1) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Источник: Чемпионат.com

— В первом тайме был мяч больше у «Акрона», во втором тайме вы это изменили. За счёт чего удалось это сделать?

— Мы провели два абсолютно разных тайма. В первом тайме нас абсолютно не устраивало то движение, с которым мы вышли. В перерыве поговорили, естественно, второй тайм пошёл по-другому. Тем не менее допустили ошибку в обороне, пропустили гол.

Я думаю, что момент с нашим отменённым голом тоже как-то психологически подействовал, но это не может быть причиной. Основное — это движение, его нужно было держать на протяжении 90 минут.

— Третье поражение подряд — это стечение обстоятельств или кризис?

— Здесь закономерность своя.

— Впереди остаётся немного игр. Как-то в голове держится, что есть возможность попасть в зону стыков?

— Естественно, мы понимаем прекрасно ситуацию, но тем не менее мы руки не опускаем и готовимся к каждому матчу максимально ответственно, — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ».

После 27 сыгранных матчей «Динамо» Мх располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Матч состоится 10 мая, начало — в 17:00 мск.