Тренер махачкалинского «Динамо» Биджиев прокомментировал поражение от «Акрона» в РПЛ

— Мы провели два абсолютно разных тайма. В первом тайме нас абсолютно не устраивало то движение, с которым мы вышли. В перерыве поговорили, естественно, второй тайм пошёл по-другому. Тем не менее допустили ошибку в обороне, пропустили гол.